以色列研究：人類大腦有防止想像死亡機制

2019-10-20 23:49

〔編譯孫宇青／綜合報導〕以色列「巴伊蘭大學」（Bar Ilan University）一項新研究指出，人類大腦從理解「所有人都會死」的概念起，就產生一種自我保護的機制，會把死亡想像成「發生在別人身上」的事，避免自己感到恐懼，這可能是人類保持「求生」意志的重要機制之一。研究成果下月將刊於國際知名期刊《神經造影》（Neuroimage）。

英國「衛報」19日報導，巴伊蘭大學科學家為了調查大腦如何應對死亡相關念想，讓實驗參與者持續且重複觀看螢幕上閃現的臉龐，包括自己和陌生人的臉，其中有半數的照片會搭配與死亡有關的詞彙，像是「喪禮」、「埋葬」等，另一半則什麼都沒有，從中觀測大腦訊號變化；最後，螢幕上會出現完全不同的臉，以測試大腦是否正常產生與預期不同、代表驚訝的訊號。

結果發現，當一個人的臉出現在螢幕上，且一旁有死亡相關詞彙時，此人的大腦會自動關閉「預期機制」，不會產生任何驚訝訊號，亦即大腦拒絕將自己與死亡聯繫在一塊。主導研究的多爾吉德曼（Yair Dor-Ziderman）表示，實驗成果顯示，當人類大腦接收與自身相關的死亡訊息時，會自動產生「這訊息不可靠、不要相信」的念頭；在無法理性地否決可能性時，傾向於將死亡想像成「別人的事」。

多爾吉德曼也指出，人類社會其實非常「恐死」（death-phobic），所以會要求病人住院，或希望長者入住安養院；對於生命盡頭缺乏了解，讓人們對死亡愈發恐懼。

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