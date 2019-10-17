用腦太多會折壽？哈佛醫學院研究：大腦越活躍壽命可能越短

2019-10-17 17:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕華盛頓郵報16日報導，哈佛醫學院發佈在《自然》期刊的新研究指出，大腦神經活動在人類壽命中發揮重要作用，過度的神經活動可能有害，而抑制這種過度活動則可延長壽命。研究人員表示，除了藥物途徑，瑜伽和冥想等影響大腦神經活動的行為，可能會延長壽命。

先前的研究表明，神經系統的某些部分會影響動物的衰老，但神經活動在人類衰老過程中的作用卻一直模糊不清。在這項新研究中，研究人員首先分析了數百名60至100多歲、生前認知功能良好的死者的腦組織中的基因表達模式，發現長壽者（85歲以上）腦內與神經興奮相關基因的表達水平，比壽命相對短的人（60歲至80歲）要低。

隨後，為驗證大腦神經活動與壽命的關係，研究人員進行了百歲老人腦組織分析等一系列研究實驗，都顯示，改變神經興奮狀態確實會影響壽命。

對於這個研究結果，不宜單純理解為「用腦太多會短壽」，因為研究團隊特別強調，現階段他們都沒弄清一個人的思想、個性或行為是否會影響其壽命。該研究的實際意義，其實在於為人類的神經退行性疾病，提供治療新思路，其研究成果可以為涉及神經過度活動的疾病，如阿茲海默病和躁鬱症的新療法設計提供參考。

研究人員還指出，人類神經活動的變化可能有遺傳及環境原因，因而相關的治療干預手段也可多樣化，除了藥物途徑，也可探索利用某些行為（如瑜伽和冥想）調節神經活動，來延長壽命的可能性。

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