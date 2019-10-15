狼男友被控4度指侵女友女兒 其中一次摳摳還被目擊

2019-10-15 11:14

〔記者溫于德／台北報導〕黃姓乾哥與已離婚乾妹交往，卻被控4度指侵乾妹的兩名年幼女兒，其中一次還被乾妹目擊。黃男到案後雖否認犯案，但士林地院仍認定黃男指侵乾妹的二女兒1次，累犯，依對未滿十四歲女子犯強制性交罪，重判有期徒刑7年4月；至於另2次指侵大女兒、1次在客廳對二女兒指侵部分，因兩名女童及母親前後證詞不一，或無人目睹案發經過，黃男獲判無罪；全案仍可上訴。

黃男2016年與離婚女子交往時，明知女友帶在身邊的兩名女兒當時年僅9歲、8歲，卻趁大女兒就讀國小三年級時，在女友位於新北市三芝的住處客廳，指侵大女兒；黃男後又趁大兒女小三升小四的暑假，將大女兒帶往友人住處指侵。

食髓知味的黃男將下手目標改為女友的二女兒，2017年5月下旬某日午後，他同樣在女友住處指侵二女兒；去年中秋節前兩日，黃男藉口醒酒，留宿女友家時，再度指侵二女兒。

女童母親在偵查時證稱，兩個女兒都曾告訴她被「叔叔摸我尿尿地方」，起初她還存疑，直到親眼目睹黃男將手伸進二女兒內褲裡，才立刻叫黃男回家去。

黃男在院方審理時同樣否認犯罪，他說，去年中秋節前兩天到女友住處時，見女友將最小的小孩關在陽台，不讓小孩吃東西，就勸女友不能這樣管教小，女友卻回他「我管小孩，關你什麼事」，兩人為此吵架後他便未再到女友家，過不久就挨告性侵。

合議庭審理後拒絕採信黃男辯詞，認定他身為女友的男友，理應愛護女友的二女兒，竟罔顧女童身心人格健全及心靈感受，利用女童年紀尚幼，恣意違反女童意願，性侵女童，戕害女童身心發展健全，造成女童內心恐懼及陰影，且犯後一再否認犯行，毫無悔意，也未與女童及其母親達成和解，又為累犯，依法重判。

至於黃男被控2次指侵大女兒、1次在客廳對二女兒指侵，因兩名女童及其母親前後證詞不一，或無人目睹，合議庭諭知黃男此部分無罪。

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