推拿師誆按摩乳房、陰道可治筋骨 3女告性侵

2019-10-11 17:10

〔記者黃良傑／高雄報導〕陳姓推拿師傅被控佯稱「陰道是穴位源頭」、「按乳筋才會通」，涉嫌趁機性侵3名女子，其中還有一對姊妹花，3女原被唬得誤信，誆稱此為「特殊療法」，助經期順也可助骨頭，直到姊妹花的妹妹小玉（化名）被陳男強吻嘴，被害人電話向姊小珍哭訴，3女才猛然領悟遭性侵過，被害人由母陪同報警，高雄地院審結，判陳男4罪共3年4月，可上訴。

判決書指出，陳姓推拿師專以民俗療法、整脊按摩等方式治療，他在妻子經營的紅茶冷飲店內圍簾，擺放推拿床從事推拿、整復工作，阿芳（化名）因曾發生車禍致脊椎側彎，2016年間，由其他整骨師傅推薦轉求助被告陳男，於是讓陳姓推拿師整脊，每週固定登門求診。

被告推拿時頻頻灌輸阿芳按摩乳房、陰部，筋路和經期才會順，被害人回應自己是骨頭問題，並非婦科問題，陳改口說對整脊也有助益，屬於特殊療法，還用許多專業名詞，取得阿芳信任，有一次趁推拿時「指侵」阿芳私處，經反應不舒服，被告稱筋比較厚，必須自陰道內部按摩筋才會開。

阿芳不疑有他，再牽線好友小珍、小玉姊妹花，前往治療骨盆方面問題，被告對小珍說「按壓乳房是醫療行為」、「陰部是穴位的源頭」，可有助治療骨盆和消除腿部水腫，2個多月後涉對姊姊小珍指侵得逞。

直到前年底，陳男推拿時強吻妹妹小玉嘴，小玉向姊哭訴，小珍和阿芳才說出都有同樣遭遇，懷疑3人被狼欺，阿芳由母親陪同下報警；被告矢口否認趁機性侵，堅稱沒有指侵，也沒有強吻小玉，辯稱可能推拿時不慎碰觸，至於把手指伸觸被害人陰部，是因對方「穴道比較深」，獲同意才將手指伸入按摩。

高雄地院審結，法官不採信被告辯詞，認定陳男涉利用機會性交罪，共4罪成立判刑3年4月。

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