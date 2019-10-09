SOD是真的？男友就在旁邊... 按摩師性侵女大生被起訴

2019-10-09 12:29

〔記者黃捷／台北報導〕31歲阮姓越南籍逃逸移工，偽裝成1名台灣籍何姓男子應徵按摩師，卻在工作時色心大起，替1名女大生按摩時，不顧其男友就在簾幕隔壁，竟強行性侵得逞，台北地檢署今依強制性交罪起訴阮男。

檢警調查，阮男2014年間來台工作，隔年就逃逸，遭註銷居留許可，他後來從友人手中取得台籍何姓男子的身分證影片，今年7月冒充何男身分至北市開封街一間養生館應徵，擔任按摩師。

今年9月9日晚間，女大生與男友下課後，決定去按摩紓壓，兩人進入該間養生館後，在同一間按摩室各自進行按摩，中間僅隔一片布簾，距離相隔不到3步。

女大生由阮男服務，阮男先替她腳底按摩，待她心情放鬆後，再請她更換成養生館提供的上衣、短褲，引導趴在按摩床上，開始進行全身按摩。

按摩過程中，阮男見女大生身材玲瓏有緻，竟按出一股慾火，先是褪下短褲一部分，請女大生轉為正面，依序按摩女大生肚子、下腹部及大腿內側，見女大生閉著眼睛沒有抵抗，竟偷偷脫下女大生內褲，跳上床準備性侵。

女大生感覺有異物進入下體，睜眼一看，赫見自己被阮男插入，嚇得夾起雙腿阻止阮男，阮男立刻比出「噓」的手勢，並掰開女大生雙腿，強行硬上得逞。

女大生太過驚恐，當下不敢叫出聲，僅隔一層布簾的男友根本沒有發現，事發後也因精神恍惚，沒有馬上向男友告知此事，各自離開，女大生直到抵達家中，與男友通電話時，男友查覺有異追問，女大生才吞吞吐吐的說出自己遭到性侵。

阮男到案時還否認性侵，辯稱是兩情相悅，當天即遭法院裁定羈押。檢察官認為，阮男與女大生根本不認識，不可能就這樣發生性關係，因此認定阮男性侵犯行，今依強制性交罪將他起訴。

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