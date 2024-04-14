南投聯合取締噪音車 舉發60件開罰逾10萬元

南投警分局與南投縣政府環保局，針對南投市噪音車出沒熱點及路段設立攔檢點，實施聯合稽查勤務。（圖由南投警分局提供）

2024/04/14 09:20

〔記者張協昇／南投報導〕改裝車輛或重型機車在市區街道疾馳而過，常發出高分貝的轟隆隆聲響，嚴重妨害民眾安寧，也易發生交通事故，南投警分局與南投縣政府環保局，近日針對南投市噪音車出沒熱點及路段設立攔檢點實施聯合稽查，已舉發噪音車輛60件以上，累計裁罰金額逾10萬元，呼籲駕駛人遵守交通規則，行經市區道路應放慢速度，避免影響民眾生活安寧，也確保自身行車安全。

南投縣為觀光大縣，每逢假日吸引不少民眾駕車或騎乘重型機車前來旅遊，但在台14線、縣道139線、台3線、台21線等道路，常有民眾反映重型機車或改裝車風馳電掣競速，發出高分貝噪音，妨害安寧，嚴重影響民眾生活品質。

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南投警分局與南投縣政府環保局，近日即透過「聲音照相」科技儀器，在南投市噪音車出沒熱點及路段設立攔檢點實施聯合稽查，依機動車輛噪音管制標準進行取締，限速50公里以下路段，音量不得超過86分貝，限速50公里至70公里路段，音量不得超過90分貝，超標5分貝以內開罰1800元、5至10分貝罰2700元、10分貝以上罰3600元。

除了取締噪音車及改裝車輛，也同時針對酒後駕車、危險駕車、超速行駛及無照駕駛等違規行為進行取締，並將不定期、不定點執行聯合稽查勤務，駕駛人勿心存僥倖，盼遏止噪音、超速，維護民眾生活環境品質及行車安全。

南投縣政府環保局透過「聲音照相」科技儀器，取締噪音車。（圖由南投警分局提供）

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