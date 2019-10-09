連續性侵少女 法官因這原因越判越輕

2019-10-09 06:46

〔記者楊政郡／台中報導〕中度智能障礙的「豪哥」，屢次殘害幼齒少女，2017年與13歲少女合意性交2次，台中地院法官合併判1年10月，3個月後竟又與12歲少女合意性交1次，豪哥家人拿出7萬元和解，法官直接拿前案同份精神鑑定報告，給予減刑再減刑，越判越輕只判10月徒刑。

豪哥在2017年5月10日，在網路交友軟體Beetalk認識少女「守貞」，互加臉書好友，明知守貞僅13歲，同年5月12日凌晨1時許、22日凌晨1時許，約守貞到其住處，經守貞同意性交2次。

22日晚間，守貞的長兄發現她徹夜未歸，經質問後守貞道出上情，家人提告，台中地院法官查出，豪哥領有中度智能障礙證明，審理中發現，他的理解、思考及表達能力與常人顯有差異，複雜問題無法進行適當判斷；囑託醫院鑑定被告於犯罪時之精神狀態，該院鑑定之結果略以：評估被告目前有認知功能上之缺損，整體智能落在輕度智能不足的範圍。

上述案件未與被害人和解，法官兩次性交兩罪各判1年6月，合併判處1年10月定讞。

但同年8月上旬，豪哥又在FB認識「小華後，明知小華才12歲，同年8月16日下午某時，在小華母親的員工宿舍房間內，未違反小華意願，與其性交1次得逞。

而後案的法官直接引用前案精神鑑定報告書，認為兩案僅相隔3個月，不可能從智能不足恢復正常，直接引用並給予減刑，而審理期間豪哥家屬拿出7萬元賠償，獲得被害人原諒，法官是減刑再減刑，判處10月徒刑。

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