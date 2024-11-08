中國毒梟勾台人運1.3億K毒 檢巡查獲890公斤K他命 19人全押

新北市東澳籍「漁順六十六號」舢舨走私近890公斤中國製K他命，已被基隆地檢署查扣後拍賣。（記者林嘉東攝）

2024/11/08 05:30

〔記者林嘉東、徐聖倫／綜合報導〕男子曹俊德為首的跨國運毒集團，七月間夥同舅舅、新北市萬里區東澳籍「漁順六十六號」舢舨船長賴基鑫從另一艘漁船（俗稱中桶）上接駁近八百九十公斤、黑市價格逾一億三千萬元的Ｋ他命後，從新北市東澳漁港外搶灘上岸，被據報埋伏的海巡署偵防分署基隆查緝隊等單位查獲，曹男等十九人因涉及運毒重罪，全數被法官裁定收押。

中國製造 衛星電話聯繫台灣走私

據查，這批Ｋ他命毒品不僅是中國製造，中國毒梟為了掌控運毒過程，利用衛星電話與曹聯繫，檢方在羈押曹男期間，追溯毒品來源發現幕後操盤運毒的就是中國籍人士。

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海巡署偵防分署基隆查緝隊年初接獲情資，毒梟將利用舢舨走私Ｋ他命來台；七月八日凌晨，埋伏幹員見「漁順六十六號」舢舨在東澳漁港外駱駝峰海域搶灘，先按兵不動，等毒品搬上貨車後抓人。

基隆查緝隊員當場在貨車內查獲印有中國簡體字的肥料袋；經打開袋子、翻開兩層防水層，全是一包包以茶葉真空袋封裝的Ｋ他命，經秤重近八百九十公斤，黑市價格約台幣一億三千萬元。

檢巡調查，六十多歲的曹俊德因染毒、積欠賭債，鋌而走險找來熟知駱駝峰海岸地形的賴基鑫，駕舢舨到野柳近海處接駁毒品，再找蔡姓外甥女與高姓毒友等十六人搬毒，完全不知早被辦案人員全程監控，剛把毒品搬上貨車就被逮。

基隆地檢署主任檢察官陳照世指揮基隆查緝隊、新北市警局新莊分局等單位偵辦後，近日將依涉犯毒品危害防制條例的「運輸第三級毒品罪」將曹男等十九人起訴。

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