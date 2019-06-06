性侵12歲女網友被判刑、判賠 惡男硬拗：少女同意性交

2019-06-06 23:16

〔記者楊國文／台北報導〕簡姓男子在臉書認識12歲女網友小玲（化名），竟起色心，初次見面即和她性交，小玲父親怒控簡男性侵女兒並求償，雖然簡男辯稱兩人是合意性交，但高等法院先前仍依「與未滿14歲女子性交罪」判簡男3年6月徒刑，民事部份，高院今判簡男應賠償小玲60萬元確定。

判決指出，簡男於2017年1月7日在臉書結識年僅12歲的少女小玲，邀她隔天晚上10時在她住處旁見面，小玲以為是網友間單純見面，同意前往。

1月7日晚間，簡男由曾姓友人開車載他到小玲住處附近和小玲見面，曾男離開後，簡男看見小玲長相甜美，竟和小玲發生性行為。事後，小玲父親因她凌晨才回家，逼問後得知此事，怒告簡男性侵女兒，並要求賠償150萬元。

簡男應訊坦承和小玲性交，但堅稱是雙方合意性交，也未在臉書上恐嚇小玲。

不過，一、二審不採信簡男辯詞，均依「與未滿14歲女子性交罪」判簡男3年6月徒刑。

高院民事庭審理期時，簡男辯稱他從事雜工，僅國中畢業，收入不多，並無那麼多現金賠償小玲，但合議庭認定簡男明知小玲僅12歲，對性事所知有限，竟和她性交，造成身心受重大創傷，今判簡男應賠償60萬元確定。

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