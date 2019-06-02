扯！15歲少女與家人海島度假 做水療慘遭性侵

2019-06-02 00:03

〔即時新聞／綜合報導〕英國1名15歲少女日前與家人到海島度假，沒想到少女獨自在飯店做水療時，慘遭1名男子強押性侵，警方表示，已調閱飯店監視器，懷疑嫌犯是1名外國男子，目前正全力追查中。

綜合媒體報導，英國1名15歲少女上月27日與家人到西班牙馬約卡島度假，入住1間四星級的飯店，這名少女在入住期間到水療中心做水療，卻慘遭1名陌生男子尾隨，並強押性侵，事後逃之夭夭。

警方表示，已調閱飯店監視器，推論可能是1名外國男子，少女也告訴警方，她沒有察覺被跟蹤，也不認識這名男子，警方目前正全力追查中。

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