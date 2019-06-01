令人髮指！少女控反年改「叔叔」每次性侵給千元 還叫人側錄

2019-06-01 06:41

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣吳姓反年改大將，接受縣府社會處委託擔任安置家庭照顧人，涉嫌性侵受安置少女遭起訴，讓網友群情激憤。

吳男與太太擔任寄養家庭照顧人近10年，前後照顧過19名兒少，此事件之所以爆發係因社工到府訪視，該名機警的社工發現受安置的A女身上多了不少零用錢，一問之下，原來是「叔叔給的」，繼續追問更發現，吳男每次性侵A女時都會給1千元，還會逼同受吳家安置的B女以手機側錄畫面供他觀賞，由於人證、物證都充分，吳被依妨害性侵害防治條例起訴。但吳男辯稱，自己清清白白，不想請律師，沒有做的事，為何要請律師，他希望檢方對他有利的證據要採信，去問問其它被他照顧的兒少如何評價他。

吳男退休後領有6萬8千元退休俸，又擔任過2任里長，每月領有4.5萬元的里長事務費，又有2棟房子出租，樂當「包租公」，還擔任安置家庭照顧人每月領逾4萬元安置費，其退休後年收入逾150萬元，衣食無虞卻上街頭反年改，如今竟染指自己照顧的少女，網友諷他「人若抓狂，性侵都有可能」。

有網友說，政府養吳男一輩子，退休可當里長，年金才少領一點，就打官員、打立委、打記者，有能力買樓炒房還說自己窮；一手領退休金，一手領里長薪水，又當「包租公」，還拿社會處的安置金，竟然還性侵安置少女，行為令人髮指。此次深陷性侵風暴，連他昔日一起上街頭的戰友都感到不恥，無人出面挺他。

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