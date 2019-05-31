反年改大將涉性侵 今晚回應了

2019-05-31 21:23

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣吳姓反年改大將捲入性侵案，今晚他透過電話回應表示，自己清清白白，沒有做就是沒有做，他問心無愧，所以也不想請律師辯護，但他希望檢察官要調查清楚，他這10年來帶了19名（含A女）寄養兒童，這些孩子對他的評價如何，這個A女，他實在不想傷害「出負面之言」傷害她，他只希望檢察官有利、不利他的都要調查，今天他照顧A女，又被倒打，他覺得很ㄘㄟˋ心（寒心之意）。

吳男身為彰化縣府社會處委託的「安置家庭」，去年7月間被社工發現疑似性侵被安置少女，報請檢警調查，今年3月起訴吳男。

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