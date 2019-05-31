反年改大將當寄養家庭 驚爆涉性侵安置少女

2019-05-31 12:22

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣反年改大將吳萬固，身為寄養家庭監護人，竟涉嫌性侵安置其名下的少女（A女），A女受害後向縣府社會處舉報，吳萬固立即被撤銷監護人資格，此案經檢警調查，彰化地檢署今年3月將他依違反性侵害防治條例起訴。記者對此多次撥打吳萬固手機，但對方未接聽。

吳萬固是彰化縣軍公教聯盟召集人，9年前從和美消防分隊長退休後擔任里長，強力反對年金改革，多次率眾抗議。此案發生後，地方傳得沸沸揚揚，縣議員黃盛祿覺得太不可思議，「寄養家庭監護人竟性侵自己子女！」今上午召集彰化縣社會處相關人員到服務處，希望了解寄養家庭監護人的審查及督導機制是否出問題。

彰化社會處證實 吳萬固已被起訴

社會處證實此事發生於去年7月，因A女向該處舉報，檢警展開調查，吳萬固今年3月已被起訴。

科員表示，吳萬固其寄養家庭監護人身分經社會處審核通過，10年前開始與妻子共同照養社會處通報安置的兒少，至案發為止，其夫妻共照養10多名少年及少女，由社會處支付每名每月2萬2000元至2萬7000多元經費，他們完全料想不到吳會發生此事。

科員説，A女已在吳家住了近2年，去年7月向社會處舉報遭自己的監護人性侵，社會處立即撤銷吳萬固監護人資格，並由檢警展開調查，A女目前安置於其他家庭並接受心理輔導。

曾說「人若抓狂，殺人都有可能」

吳萬固在彰化縣號稱「反年改大將」，9年前從和美消防分隊長退休後，領每月6萬8000元的退休俸，又擔任里長（2屆，去年未問鼎連任），月收入逾11萬元，還有2棟房子收租金，退休已有百萬年薪，今又爆出他是寄養家庭監護人，每月向政府領有數萬元的安置金。

他因年金改革少領1萬3000元而頻頻率眾上街頭，「反年改抗議」幾乎無役不與，曾上電視為自己辯論，主持人問他為何打立委？他口出「人若抓狂，殺人都有可能」，還說「凶殺案都是被逼出來的」，如今被踢爆性侵寄養在自己名下的少女，其昔日戰友都無法置信。

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