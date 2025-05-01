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    連勝文喊若不是國民黨兩岸早開戰！詹江村直言：坐實舔共說

    國民黨桃園市議員詹江村。（擷取自詹江村臉書）

    國民黨桃園市議員詹江村。（擷取自詹江村臉書）

    2025/05/01 19:01

    〔記者林哲遠／台北報導〕國民黨副主席連勝文近日出席「和平之旅二十周年的回顧與前瞻」紀念座談會聲稱，如果不是國民黨的努力，兩岸可能早就爆發軍事衝突，引發熱議。國民黨桃園市議員詹江村今日在臉書發文直言，難怪國民黨被老百姓唾棄，坐實舔共之說，建議連將說法換成「如果不是國民黨，台灣早就被統一了」，比較討喜。

    詹江村質疑，如果不是國民黨，兩岸早就開戰？難怪國民黨被老百姓唾棄，坐實舔共之說；國民黨是有在執政嗎？中共真的因為國民黨，所以民進黨執政那麼多年，共產黨不打台灣？「我都不信了，老百姓會信，這種功勞，我可不可以不要。」

    「我真的很討厭國民黨，自以為是的擔當煞車皮！」詹江村直言，連勝文說，如果不是國民黨，兩岸早就開戰，但連勝文能不能不換一個說法，「如果不是國民黨，台灣早就被統一了」這樣不是比較討喜嗎？

    詹江村批評，面對抹紅的民進黨，不能不在意話術，有人會說為什麼不私下說，但他要讓天下人知道，民進黨一直挑釁中共，真的離統一不會太遠。他認為，過去是因為國民黨，太害怕被統一才當煞車皮，現在老百姓不領情，可不可以拜託國民黨，不要再當煞車皮了。

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