交易虛擬貨幣遭搶數百萬受重傷不治 3嫌收押1人在逃

嘉義市發生虛擬貨幣假交易真強盜案，嘉義地檢署聲請羈押4嫌，其中3人收押。（資料照）

2024/04/22 16:39

〔記者王善嬿／嘉義報導〕住高雄市的25歲陳姓男子，4月10日凌晨帶著數百萬元現金，與樓姓男子等人相約面交虛擬貨幣，不料數百萬元現金被搶，還被樓男等人圍毆重傷，送醫急救至21日不治死亡；警方陸續逮獲涉案樓男等4人移送嘉義地檢署，檢察官複訊後向嘉義地方法院聲請羈押，3人收押、1人請回，尚有1人在逃。

警方4月10日凌晨接獲報案，嘉義市湖美三路與健康九路街口發生強盜案，到場了解，25歲陳男遭搶並受重傷，先被送醫到台中榮總嘉義分院，又轉院至嘉義長庚醫院，經進行2次開顱手術，病況惡化，21日12點28分急救無效死亡。

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檢警今相驗，預計明天進行全身電腦斷層檢查，24日下午解剖，釐清死因。

檢警調查，陳男與樓男10日凌晨相約至案發地點欲交易虛擬貨幣，不料樓男夥同邱姓等男子涉嫌朝陳男噴辣椒水，又圍毆陳男。

案發後，檢警陸續逮獲涉案樓男、邱男、羅男、紀男等4人，向嘉義地院聲請羈押，樓、邱、紀等3人聲押獲准，羅男請回。

嘉義地院表示，樓男否認強盜等犯行，然而依共犯所述，涉犯加重強盜罪、強盜致人重傷最等罪嫌重大，且其自述與共犯所述內容差異甚大，考量樓男涉案角色重要，且擔任臨時工，有逃亡、與其他共犯串證之虞，認應予羈押並禁止接見通信。

嘉義地院表示，邱男坦承犯罪，且有共犯、證人證述，涉加重強盜、強盜致人重傷罪嫌重大，因自承擔任粗工，有逃亡、串供之虞，認應予羈押，不禁止接見通信。

另涉案紀男、羅男，其中紀男涉及購買犯案車輛車牌，足認犯罪嫌疑重大，認應予羈押並禁止接見、通信及授受物件；羅男否認犯行，且其他共犯犯案後才到場，其他共犯向他借用辣椒水未說明犯罪計畫，法官認為難認其涉共犯犯行，不符羈押要件，聲請羈押駁回。

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