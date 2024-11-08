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新北福和橋又被撞 初判撞施工橫梁將派技師檢查

2024/11/08 01:54

〔中央社〕連接雙北的福和橋昨天又遭超高車輛撞擊。新北市府養工處說，初判撞到施工暫時支撐的橫梁，但也可能衝擊大梁，目前目視結構未受損，開放正常通行，今天將找技師檢查。

福和橋是橫跨雙北重要橋樑，連接新北市永和區與台北市公館。不過福和橋近年多次遭超高車輛撞擊，尤其多發生在橋樑下方的環河東路3段與林森路路口處，導致主梁結構受損，新北市府也在今年4月緊急封閉林森路主橋往台北外側車道搶修，9月起進行預力梁更換工程。

不料，預力梁更換工程仍在進行，昨天深夜又有民眾在社群網站臉書（Facebook）社團「我是永和人」貼出影片顯示，福和橋又被撞擊，引發網友討論。

新北市政府養護工程處長鄭立輝告訴中央社記者，1台載運風災傾倒路樹的貨車昨天晚間行經環河東路3段與林森路路口時，貨車超高部分撞擊上方福和橋，目前事故已經排除。

鄭立輝表示，相較先前事故是撞擊福和橋大梁，這次初判是撞擊到預力梁更換工程所暫時支撐的橫梁，但因橫梁頂著大梁，大梁可能也有受衝擊，目前目視橋樑結構未受損，今天上午將找技師評估、檢查，目前皆正常通行。（編輯：楊昭彥）1131108

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