少女找上性侵慣犯諮詢愛情 慘遭蹂躪

2019-07-25 06:17

［記者楊政郡／台中報導］15歲少女「小歡」（化名）與男友吵架，找上男友的水電裝潢同事呂男，想透過呂男諮詢男友是否劈腿！殊不知呂男有兩次性侵幼女前科（合併執行4年10月），2015年假釋出獄，呂男得知後主動邀「小歡」單獨見面，準備啤酒及藥燉排骨帶她到摩鐵，「小歡」涉世未深，一再拒絕仍遭欺凌性侵得逞，台中地院依強制性交罪判呂男3年6月。

判決書指出，已婚育有兩子的呂男，2009年服役期間就因妨害性自主性侵幼女被判3年6月，隔年2010年與13歲小女友合意性交又觸法，被判1年8月，兩案合併執行4年10月，2015年11月才假釋出獄。

判決書指出，2017年11月21日呂男得知同事「小郭」（化名）與女友「小歡」吵架，「小歡」懷疑男友劈腿，想透過同事探詢，呂男偏愛幼女，認為有機可乘，當晚主動邀她，同日晚間單獨見面，且要求隱密一點，不想讓別人知道是從他那裡講出去！

呂男半途購買一手啤酒6瓶、藥燉排骨，載「小歡」到市區某摩鐵，邊食用藥燉排骨、飲用啤酒，邊談論「小郭」的事。

幼女在眼前，呂男為滿足私慾，動手要脫「小歡」衣物，「小歡」不從，但是有服用感冒藥物及飲酒，雖不斷反抗，仍被抱進浴室並性侵得逞，數日後「小郭」發現異常一再追問才說出上情，並告知「小歡」父親到警局報案。

呂男否認犯行，辯稱沒有性交，也沒有帶「小歡」去浴室洗澡，是她說要喝酒的，聽她哭訴後，他很累就先睡著了。

法官認為被害人指證歷歷，談及案發當時如何被脫衣、性侵過程，仍數度落淚，無法言語。她未滿16歲，社會歷練淺，抱存些許期待，希望被告能提供有用訊息，被害人原不願將遭性侵之事說出來，是「小郭」察覺有異逼問，始吐露實情，更見其證詞可信。

審酌被告是性侵累犯，明知「小歡」年幼性自主及判斷能力未成熟，犯後飾詞狡辯，態度欠佳，判處3年6月徒刑。

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