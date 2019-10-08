「按這血才會通」推拿摸女友人下體兩側 色算命師遭判刑

2019-10-08 23:25

〔記者王俊忠／台南報導〕自稱學過推拿按摩的洪姓算命師，在對熟識的成年女性友人小紫算命時，因小紫覺得身體不適，洪男幫女方按摩時、竟把手伸進內褲摸陰道口兩側，小紫察覺有異、藉故匆忙離去。其後小紫與洪LINE對話質疑對方未經允許，怎可以摸她下體？被摸完後滿腦想自殺念頭。洪男猛賠罪說沒那個意思，真是好心沒好報、打破要賠！

台南地院法官查明洪男確在未經女方同意下把手伸進女方內褲內、觸摸到女方陰道口兩側，有性騷擾女方的主觀犯意，依法判洪男5個月徒刑、得易科罰金，還可上訴。

判決指出，洪姓算命師與小紫是舊識，平時洪男在台南市的住處替他人算命。小紫於2018年12月22日上午9點半許到洪男住處接受算命時，因為覺得身體不適，她接受洪男建議，讓洪為她推拿按摩身體。

洪男利用這機會、趁女方不及防備與抗拒，雙手沿女方的腹部往下按壓，伸進女方的內褲內，觸摸到女方的陰道口兩側。小紫害怕如當場聲張，自己可能會陷入不利處境，於是藉故離開後才告訴母親這件事、報警查辦色算命師。

洪男辯稱沒有性騷擾小紫，當時有跟女方說會幫妳在肚皮推一下，回去要自己推，小紫還說好；他並教小紫從心窩推到恥骨36下，一定要推到恥骨才有用。

小紫說，那天她一直打嗝、胃不舒服，洪男說學推拿10幾年，可幫她推拿，心想跟洪也熟、才同意洪幫她推拿，沒想到洪從她的胃下滑到恥骨，按壓到陰道口兩側，還叫她不要怕、說按壓這裡，血才會通，洪按壓速度很快，她根本來不及反應、也無法撥開他的手；洪還問她「要不要抓妳的奶？裡面有長東西」，不要告訴別人，他只幫她按。小紫趕快支付1千元算命費就離開了！

事後，小紫以LINE與洪對話說，心裡覺得很不舒服，未經允許、接觸敏感地帶，感覺受辱，推拿會伸進內褲嗎？被你摸完之後，滿腦子都是想自殺，她要去告洪，請洪留著去跟法官說。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

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