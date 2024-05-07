牛樟芝大王搞虛擬寵物投資 詐財逾2億

有「牛樟芝大王」稱號的劉威甫，被查出成立投資平台，以虛擬寵物電子貓為投資標的吸金詐騙，初估詐財金額超過兩億元。（資料照）

2024/05/07 05:30

曾吸金28.5億遭訴

〔記者許國楨／台中報導〕號稱「牛樟芝大王」的劉威甫曾非法吸金廿八．五億元，去年間遭起訴，未料又被查出成立投資平台，以虛擬寵物電子貓為投資標的，藉此吸金後，誆稱平台遭駭客攻擊，讓被害人蒙受損失，案經檢警循線破獲，查緝劉等廿一人到案，初估詐財金額超過兩億元。

成立平台宣稱保證獲利 吸引投資

南投地檢署偵辦「錢鼠投資平台」人頭帳戶案，指揮刑事局等單位組成專案小組，經大量金流交易數據分析及過濾相關資料後，鎖定有「牛樟芝大王」之稱的劉威甫（五十四歲）等人涉案。

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經查，劉男曾成立珍菌堂公司，以直銷模式推廣牛樟芝，向上百名投資人不法吸金廿八．五億元，去年五月起訴，期間竟又趕搭區塊鏈熱潮，轉型成立「派特寵物街」、「錢鼠」及「百鳥朝鳳」等虛擬寵物投資平台，以虛擬幣概念的虛擬寵物為投資標的，持續非法吸金。

吸金後誆稱遭駭客攻擊 惡意關閉

劉等人宣稱該等平台以區塊鏈為基礎設計保證獲利，舉辦多場說明會用推廣取信投資人，推出電子貓等虛擬寵物投資方案，宣稱利潤達十％至四十五％，號稱有「十萬會員」加入，等投資人初嘗甜頭陸續加大投資金額後，即以平台遭駭客攻擊為由，惡意關閉。

全案經數波查緝，緝獲劉男等廿一人到案，查扣現金四○九萬元、電腦主機、硬碟儲存裝置等贓證物，另法院裁定財產扣押房地產廿筆及金融帳戶款項總計約兩千五百萬元，全案訊後依違反銀行法、詐欺等罪嫌移送偵辦。

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