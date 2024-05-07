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笨賊結夥搶劫失敗互怪對方「硬要搶」 法官：通通關起來

彰化縣陳姓男子與張姓男子結夥騎車搶劫失敗，卻法庭上互怪對方「硬要搶」，彰化地院審理，依搶奪未遂罪判處兩人有期徒刑1年8月。（資料照）

彰化縣陳姓男子與張姓男子結夥騎車搶劫失敗，卻法庭上互怪對方「硬要搶」，彰化地院審理，依搶奪未遂罪判處兩人有期徒刑1年8月。（資料照）

2024/05/07 00:35

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣陳姓男子與張姓男子半夜不睡覺，於是合謀騎車搶劫落單女子的包包，但張男搶到包包後，又因患有肌肉張力障礙抓不牢而掉在地上，搶劫失敗，兩人後來被補但否認犯行，還互怪對方「硬要搶」，並辯稱，騎機車是要幫警察找毒販等怪理由，兩人敢做不敢當的行徑，連法官也看不下去，最後皆依搶奪未遂罪判處2人有期徒刑1年8月，通通關起來。

判決書指出，2023年5月26日凌晨零時左右，陳男跟張男商量騎車搶劫，兩人還將張男的機車車牌卸下，放到機車車廂內，再由陳男騎車載張男犯案，凌晨1點半左右，兩人在二林鎮發現落單的林女走在路上，於是上前行搶，林女為了保護包包被拖行摔倒在地，林女於是大喊「搶劫」，原本張男搶到手的包包卻突然掉落，兩人因此嚇得加速離去，林女趕緊上前拾回掉落的包包，幸好包包內1萬元現金等財物並未損失。

後來陳男跟張男落網，但都否認搶劫犯行，張男辯稱，他沒有拉被害人包包，是陳男搶的，陳男則辯稱，他沒叫張男去行搶，是張男第一次沒有拉到，才跳下車硬搶的，他還叫張男把包包還給被害人等，陳男還辯稱，半夜騎機車亂晃，是要幫警察蒐證，以提供毒販消息，但又稱，案後兩人太害怕，騎車繞了6、7個鄉鎮散心等語。

林女指出，被搶時並未聽見兩歹徒稱要還包包等語。法官審理，發現張男曾因車禍，造成右肢肌肉張力障礙，因此可能導致搶到的包包無力，而掉在地上。

法官認為，陳男、張男兩人利用深夜針對落單民眾行搶，造成被害人內心驚恐，審酌兩人曾有搶奪前科，均為累犯，且張男5年內因毒品案遭判刑，因此將兩人依搶奪未遂罪，判處徒刑1年8月， 一起關好關滿。

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