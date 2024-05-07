木工師加入詐團3天「做白工」 還被判刑1年3月

彰化縣林姓男子（左）加入詐騙集團3天，就假冒證券行經理，向被害女子收取贓款，但過程已遭警方拆穿，連酬勞都還沒收到就被捕。（民眾提供）

2024/05/07 00:05

〔記者陳冠備／彰化報導〕歹事不可做！彰化縣林姓男子從事木工，但花費入不敷出，於是加入詐欺集團擔任車手職務，上班第3天他假冒某證券公司經理，向陳姓被害女子收取贓款50萬元，但過程已遭警方拆穿，連酬勞都還沒收到就被捕。彰化地院審理，依違反組織犯罪防制條例判處有期徒刑1年3月。

判決書指出，林男（19歲）平時從事木工工作，月入約3萬多元，但他從2023年11月起加入名為「順風順水順財神」的詐騙集團，負責擔任提領詐騙所得贓款的車手工作，雙方並約定以收款1％做為酬勞。

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判決書指出，該詐騙集團先在臉書刊登「朱家泓投資股票訊息」，誘騙陳女加入該詐騙集團所設的「證券公司開戶王經理」LINE群組，「王經理」再報給陳女數支主力股票並邀其投資，陳女不疑有他，2023年10月某日帶著現金25萬元，至彰化某超商面交給某詐團成員。

詐騙集團得手25萬元後，又在11月間向陳女謊稱抽中股票15張，要求陳女補齊股票差額50萬元，陳女此時已驚覺遭到詐騙，報警處理，並配合警方辦案，約定交款地點，擔任車手的林男則喬裝證券公司經理，並帶著偽製的委任契約、證券公司收據及大小印章9個前往收款，結果當場被警方識破逮捕。

林男坦承犯行，因為生活花費開銷大，為了賺「快錢」而加入詐騙集團，沒想到才上班3天，還沒拿到酬勞就被捕。彰化地院審理，認為林男參與詐欺犯案屬實，雖然未拿到1％報酬就被捕，仍依3人以上共同詐欺取財罪，判處徒刑1年3月。

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