渣男買春卻籌不夠錢 「凍未條」硬上單親媽媽

2019-10-14 07:19

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市劉姓貼磁磚工人，叫來單親媽媽小芳到汽車旅館性交易，約定3小時收費1萬元，先付錢才「服務」，劉男身上錢不夠，打電話請朋友送錢來，等了6小時還是被「放鴿子」，「凍未條」的劉男，動手性侵害小芳得逞，還把小芳打傷，再厚顏無恥向小芳索討房費1000元，法院審理時，劉男辯稱是小芳同意先「服務」再給錢，有錢就沒事，沒錢就挨告，法院卻認為，劉男沒籌到錢就強迫小芳性交，這就是性侵害，但考量劉男賠償20萬元和解，依強制性交罪判處劉男3年3月徒刑。

判決書指出，劉男前年12月2日中午11時許，透過雞頭叫來單親媽媽小芳（化名）到汽車旅館，小芳告知全套性交易是3小時1萬元，且必須先付款才「服務」，劉男沒帶夠錢，打電話向朋友借7000元，請朋友送錢到汽車旅館，不料，朋友擔心「有借沒還」，敷衍謊稱會送錢，之後就拒接電話，劉男等到傍晚5時許，仍不見朋友蹤跡，又見小芳打電話給馬伕（接送風塵女子的司機），他先摔壞小芳的手機，再強壓小芳性侵害得逞。

劉男於性侵害時，把小芳打得左額與左膝瘀青、雙頰抓傷，傍晚6時許兩人退房，劉男竟又厚顏無恥，向小芳索討房間逾時費，小芳迫於無奈給劉男1000元，脫身後向警方報案。

台中地院審理時，劉男辯稱是合意的性交易，小芳同意先「服務」再收費，摔壞小芳手機，是擔心小芳設局「仙人跳」，他強取手機時，小芳咬住他的手指頭，他一時情急，打小芳的頭，讓小芳鬆口，其辯護律師說，性交易有給錢就沒事，沒有給錢就挨告，這種現象在社會中層出不窮。

台中地院一審認為，小芳身體多處受傷，顯示是劉男強制性交，「仙人跳」等辯詞不足採信，劉男又有妨害自由前科，累犯應加重量刑，但考量劉男願賠償20萬元，且已支付3萬元給小芳，雙方已和解，強制性交罪可判處3年至10年徒刑，一審判處他徒刑3年3月，劉男上訴二審，辯詞與一審相同，台中高分院仍不採信，維持3年3月的原判決，可再上訴三審。

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