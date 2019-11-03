林鄭將赴北京會中國副總理韓正！ 後續動向受矚目

香港特首林鄭月娥6日將在北京與中國副總理韓正會面。（歐新社）

2019-11-03 16:15:58

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中運動持續延燒，港府今（3）日表示，香港特首林鄭月娥6日將在北京與中國副總理、港澳工作協調小組組長韓正會面。本次會面將是反送中運動爆發以來，韓正首度公開接見林鄭，雙方是否會有後續動作也備受矚目。

綜合港媒報導，林鄭月娥已於10月31日前往上海，5日在上海出席第2屆中國國際進口博覽會開幕式後，當晚將啟程前往北京。6日上午她將與韓正會面，同日下午出席粵港澳大灣區建設領導小組第3次全體會議，並於7日返回香港。

請繼續往下閱讀...

先前盛傳韓正曾於6月14日，也就是反送中運動爆發之初，南下深圳與林鄭會面；林鄭雖從未正面回應是否曾與韓正見面，但她隨即於6月15日宣布暫緩修訂《逃犯條例》。此外，亦有媒體報導韓正曾於7月1日（香港主權移交紀念日）前夕，再度南下深圳坐鎮，以求近距離掌握香港民情。因此，本次韓正首度公開接見林鄭，也格外受到各界關注。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法