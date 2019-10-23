中國計畫撤換林鄭！金融時報：明年3月前臨時特首接替

2019-10-23 07:36

〔即時新聞／綜合報導〕英國媒體報導，中國政府正在計畫撤換林鄭月娥，如果相關建議獲得中國國家主席習近平批准，明年3月前將任命臨時香港特首接替林鄭，臨時特首將會完成林鄭的剩下任期至2022年。

《金融時報》報導引述知情人士透露，中國政府正在草擬一項計畫，如果獲得習近平同意的話，林鄭將會在明年3月前下台，任命臨時香港特首，完成林鄭原定在2022年結束的任期。3月剛好是中國全國人民代表大會（簡稱人大）召開的時間。

知情人士指出，香港金融管理局前總裁陳德霖、曾經參選特首的前政務司司長唐英年都是接替林鄭擔任臨時特首的熱門人選，原本財政司司長陳茂波和行政會議召集人陳智思也是接替的人選，但這兩人被認為與現在聲譽不佳的林鄭政府關係過於密切。

知情人士強調，北京希望在先穩定香港局勢再做出更換特首的決定，避免被外界解讀視為「屈服於暴力」，北京還希望隨著逮捕示威人數增加，「暴力行為」將會平息。分析指出，林鄭的一系列錯誤決策，讓她的危機處理能力受到質疑。《金融時報》7月就曾報導，林鄭曾經數次提出辭職的意願，但北京強迫她繼續擔任特首。

《金融時報》報導引述一名香港親建派制人士表示，「我們必須考慮曾經在政府部門任職，也了解相關事務如何運作的人，當然也必須獲得北京信任」。

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