傳研擬官方記者證制度 林鄭否認：完全認同「第四權」

2019-10-19 12:05

〔即時新聞／綜合報導〕香港特首林鄭月娥今日接受電台專訪，討論先前《施政報告》內容。被問及是否有外界質疑將研擬「官方記者證」制度，以審查新聞、妨礙新聞自由，林鄭月娥則在專訪中否認此事，表示認同媒體發揮第四權功能。

綜合港媒報導，日前有消息指出香港政府正在研擬「記者發牌制度」，統一審查記者採訪資格，且警方也表示可協助相關政策。林鄭月娥今日接受電台專訪時澄清，並無任何意圖和任何計畫去統一記者的登記，且認同媒體發揮「第四權」功能。

林鄭月娥解釋，言論自由是香港的核心價值，完全認同媒體發揮第四權的功能，她更以上任後讓網路媒體參加政府記者會為例，表示政府的工作是「促成和方便傳媒工作」。

林鄭月娥說，必須要嚴正澄清，不然就會有人透過網路傳播不實訊息，更會有人會藉此批評，產生不必要的誤會。

有關「官方記者證」一事，雖林鄭月娥今日親口否認，但香港警察在今日的記者會上則表示，在示威活動中警方在辨別記者身分時有困難，警方歡迎任何能協助他們執行職務的措施，也相信政府在推出新政策前，都會充分諮詢業界。

另外，「官方記者證」制度的消息傳出後，香港攝影記者協會代理主席陳奕釗表示，如果該制度確實執行，警方將會排除學生記者、自由記者、外媒等，將會造成嚴重混亂。

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