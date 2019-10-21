香港人反抗》有失顏面！反對林鄭出席天皇登基 逾3萬人連署籲日撤邀

2019-10-21 21:45

〔即時新聞／綜合報導〕日本德仁天皇明（22）日將舉行「即位禮正殿之儀」正式登基，香港行政長官林鄭月娥也獲邀出席。網友在社會公益請願網站「change.org」發起連署，希望日本政府撤銷邀請，認為招待「迫害人權」的香港政府有失日本國顏面，至今已有超過3萬5千名網友簽署。

據連署內容，在日香港人對日本新天皇登基，以及「令和」新年代的開展表達祝賀，登基大典邀請世界各國近200名元首、使節，但發起者認為若讓「迫害人權」的香港政府參與，將有失日本國顏面，遂發起連署請求日本國取消林鄭的出席許可。

連署文件中，也再次重申香港人自反送中運動6月開展以降，所表達的訴求和主張，以及香港政府和警方使用暴力濫捕回應，以致警民衝突加劇，甚至在10月4日引據《緊急法》強推「禁蒙面法」，完全破壞香港三權分立的司法獨立性。

最後，連署文件痛批林鄭選擇獨裁、捨棄公義，威脅著所有香港人的人權，這個事實引起全球關注，若讓林鄭參加登基大典，恐引來國際批評和指責，懇請日本收回林鄭的出席許可，莫讓日本國因姑息侵害人權、民主、自由的香港政府而顏面盡失。

據悉，網友於昨（20）日發起這項請願連署，截至今（21）日晚間9時，已有超過3萬5千名網友簽署，且持續快速增加中。

相關連結請見：

change.org連署原文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法