以後怎樣教學生？ 港特首在天皇登基大典上當低頭族挨轟

2019-10-22 17:52

〔即時新聞／綜合報導〕今年5月登基成為日本第126代天皇的德仁，今舉行登基大典，儀式共邀請180國的元首、王室及代表與日本官員、賓客共2000人觀禮。不過，香港行政長官林鄭月娥卻被媒體拍到席間低頭滑手機，引發輿論批評。

國際關係學者、香港中文大學社會科學院客座副教授沈旭暉在臉書上批評，林鄭此舉是「挑戰國際禮儀之極限：全世界唯一敢在日皇就職典禮掃phone的領袖」。

「這個特首絕對不代表你和我！」，香港作家陶傑在臉書上表示，「上任後本來做的唯一正確事：赴日出席天皇就職典禮，這樣都要玩手提電話，形象如此，難怪沒有一間國際公關公司肯接你生意！就算光頭劉Sir 指示，叫你此刻勿忘『南京大XX』，可不可以等回到酒店再低頭？全港教師以後怎樣教學生上課？」

根據《香港01》報導，參選香港區議會選舉山頂區、日本裔的賣間囯信（Thomas Uruma）直言，林鄭月娥代表香港出席日皇登基大典，明知全世界的鏡頭都會聚焦於此，仍肆無忌憚地使用電話是失禮的行為，有損香港國際形像。

賣間囯信表示，日皇登基大典對日本人來說是一個非常隆重的儀式，而日本人在出席類似場合上有嚴格的禮儀要求，入會場前會先通知嘉賓在場內的行為規範，例如可以做或不應該做的行為等。賣間囯信認為，特首林鄭月娥不只代表個人，更代表香港和中國，她的行為會讓日本人覺得被冒犯，且其他的國家元首都不會這樣做。

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