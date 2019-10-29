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民意調查滿江紅 港民研：林鄭僅得20.2分再創新低

「香港民意研究計劃」今公布最新政府民意調查。（圖擷取自臉書＿陳淑莊）

「香港民意研究計劃」今公布最新政府民意調查。（圖擷取自臉書＿陳淑莊）

2019-10-29 20:18:56

〔即時新聞／綜合報導〕「香港民意研究計劃」今公布最新政府民意調查。調查結果顯示，香港特首林鄭月娥的評分為20.2分，支持度淨值為負71％，是上任以來以及歷屆特首的新低。

根據「香港民意研究計劃」新聞稿，林鄭月娥的支持度為11%，較前一次調查再下跌3個百分比；反對度則由79%上升3個百分比，來到82%，支持度淨值為負71%，下跌6%。在評分上則是下跌2.4，得到20.2分。

受訪者對經濟、民生及政治狀況的滿意淨值分別為負42、負57及負85個百分比。對於港府狀況及經濟狀況的滿意淨值，則分別創下1992年及2003來新低。而在港府表現淨值方面，僅有負69%，信任淨值也僅有負44%。

在立法會議員民意方面，知名度最高的依序為：何君堯、毛孟靜、陳淑莊、李慧琼、鄺俊宇。在支持度方面，李慧琼和何君堯則排名末段。

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