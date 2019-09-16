反送中》示威者使用過份武力？ 時評家：民意逆轉沒發生

2019-09-16 19:16

〔即時新聞／綜合報導〕基於港媒委託香港中文大學傳播與民意調查中心的民意調查報告，香港時評家梁啟智今日發文指出，從8月中上旬至今，認為「示威者使用過分武力」的香港人，維持在4成左右，相反的市民認為香港警察使用過分武力的比例則呈現上升趨勢，來到71%。

根據梁啟智在網路平台「Medium」的〈民意沒逆轉 〉一文，梁啟智指出，認為示威者使用過分武力，「非常同意」和「頗同意」的比例是 39.4% ，比上月反過來微跌0.1個百分點。至於「非常不同意」和「頗不同意」的比例，則是31.5%，增加了1.8個百分點。

而在香港警察方面，認為警察使用過分武力，「非常同意」和「頗同意」的比例是 71.7% ，較上月上升4.0個百分點。至於「非常不同意」和「頗不同意」的比例，則是20.6%，下降了2.2個百分點。

梁啟智分析指出，反送中運動至今，示威者丟磚、丟汽油彈、破壞港鐵票閘機已非常普遍，不過，並沒有發生如港府盤算的「民意逆轉」一事。而距上次調查至今的一個月中，梁啟智認為，8月31日在港鐵太子站的事件是關鍵。梁啟智表示，「在這次衝突當中，警察的作為把市民對警察的不信任推至極點。在這個背景下，雖然示威者和警察實際上的武力都有上升，調查出來卻只是市民認為警察使用過分武力的比例上升，認為示威者使用過分武力的比例卻沒有上升。」

而在「當大型示威未能令政府回應時，示威者激烈行動是否可理解」一題，回答同意的佔55.7%，不同意的則有26.9%。梁啟智認為，香港人本來「和理非」（和平、理性、非暴力）成性，但「和理非」原來也有忍無可忍的時候。當有過半數受訪者認為政府拒絕回應時，激烈行動變得合理，抗爭升級就擁有強大的民意基礎。

最後，梁啟智指出，受訪者被問到，「誰要為雙方武力上升負責」時，50.5%認為港府應負責、18.5％認為是警方負責，17.8％認為中央政府應負責，認為是示威者應負責只有12.7％，「如果政府以為抗爭升級會導致示威者被市民捨棄的話，Sorry，就算要割（切割）也有排，未輪到示威者。」

梁啟智強調，「市民對示威者武力的容忍，很大程度上是基於對警察濫暴的不滿。也就是說，示威者的武力升級，不可以犯上警察濫暴的錯誤：誤傷平民、不合比例、主動挑釁。」

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