香港人反抗》近7成反禁蒙面法 網友酸：林鄭還有22.3分？

2019-10-08 22:01

〔即時新聞／綜合報導〕香港民意研究所今日公佈香港主要官員最新的民意調查評分，特首林鄭月娥民意持續破底，獲得22.3分，較上次調查再跌2.6分，支持度為負65%，雙雙創下史上最低紀錄，網友諷刺，「竟然還有分」、「都還有22分 有沒有搞錯」。另外，有68%受訪者反對《禁止蒙面規例》，30%受訪者支持。

根據香港民意研究所的調查報告，此次調查從9月30日至10月3日，共訪問1004人。調查結果顯示，林鄭月娥的評分為22.3分，再創歷任特首新低，也打破了林鄭月娥在8月份創下的最低紀錄。支持度方面從18%跌至15%，反對度從74%上升至80%，淨支持率為負65%，顯著下跌8個百分點。

香港網友對林鄭月娥的民意表示，「竟然還有分」；「期待個位數字」；「改為"林鄭切腹"，支持率有85%。」；「都還有22分 有沒有搞錯」。

68%受訪者反對《禁止蒙面規例》

香港特首林鄭月娥4日下午3點宣布引用《緊急情況規例條例》訂定《禁止蒙面規例》。香港民意研究所5日至7日進行民意調查，並在今天發布〈特首公布訂立禁蒙面法的民意效應特別報告〉。

報告透過網路調查，共訪問22756位市民。調查結果顯示，有30%的受訪者表示支持，68%受訪者反對，3％受訪者意見持平。調查結果顯示，反對林鄭月娥出任特首或給予林鄭零分的組別，反對《禁止蒙面規例》的比例高達98%，兩者高度重疊，在支持林鄭月娥的組別中，則有83%支持該法。

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