反送中》香港最新民調出爐 林鄭月娥民望創歷史新低

2019-07-30 17:25

〔即時新聞／綜合報導〕「香港大學民意研究計劃」脫離香港大學社會科學學院，轉型為「香港民意研究所」後，今日公布（30日）第二次民意調查，包括特首林鄭月娥民望評分與支持度、市民對特區政府、經濟民生的滿意度。調查結果顯示，林鄭月娥民望下跌3.3分至30.1分，支持度下降至21%、反對率上升至70%，民望淨值為負49%，再創下歷史新低，繼續保持香港最低民望的特首。

香港民意研究所民意調查 於本月17日到19日，以隨機抽樣方式電話訪問1002位香港市民，今日公布調查結果，林鄭民望評分下跌至30.1分，支持率由26%下降至21%，反對率由66%上升至70%，民望淨值為負49%，評分及支持度均創下上任特首以來新低。香港民研總監鍾庭耀表示，從民調數字來看，林鄭近期「表現拙劣」。

另外，市民對特區政府的滿意率僅18%，不滿意率高達70%，滿意率淨值為負52個百分點，平均量值為2.0分，即「幾乎不滿」的程度。信任度方面，信任比率為29%，不信任率為60%，信任淨值負31%，平均量值為2.3分，即「一半信任」至「幾乎不信任」間。

至於民眾對於香港經濟、民生及政治狀況的滿意度，滿意度分別為28%、21%及5%，滿意度淨值則分別是負19%、負43%及負82%，政治狀況表現非常低。三者中，民生及政治狀況的滿意淨值下跌至1992年以來新低。

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