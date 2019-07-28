反送中》港府新聞處「主任們」倒戈 要林鄭立即回應民團訴求

2019-07-28 23:34

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中事件越演越烈，數名香港政府新聞處新聞主任聯合發表公開信指出，此時若繼續保持中立、沉默，「等同支持施壓者，向惡勢力低頭」，呼籲港府立即回應民間五大訴求，並批評警方「過度武力」、「選擇性執法」，港府過去發的新聞稿「混淆視聽，侮辱港人智慧」。

《香港政府新聞處新聞主任致全體香港人公開信》寫道，社會期望新聞處政治中立，但當前局勢讓他們沒有選擇中立的餘地：警察對示威者使用過度武力、選擇性執法；林鄭月娥團隊從來沒有正面回應市民訴求，每週透過新聞處譴責示威活動；元朗白衣人無差別襲擊市民事件中，官方新聞稿的處理「實在是混淆視聽，侮辱港人智慧，行為可恥」。

新聞主任們在信中促請當權者展現應有的承擔及誠意，化解社會衝突，確實執行問責制，要求相關官員下台，並立即回應市民五大訴求，包括正式撤回修訂逃犯條例，成立獨立調查委員會徹底調查及追究警隊濫權。

他們認為，公務員作為人民公僕，並非服務「一小撮政府高層」，因此強烈反對長官先前下達「維護特首尊嚴」的指令。他們時刻自我提醒，「要做好一個公務員的身份前，先要好好做一個人」有良知風骨，明辨是非善惡。

香港政府新聞處新聞主任致全體香港人公開信全文 致香港人： 我們是政府新聞處的新聞主任。我們明白社會期望新聞處能夠保持政治中立，然而當前香港局勢已沒有選擇中立的餘地，保持中立和沉默等同支持施壓者，向惡勢力低頭。 連串反送中示威活動，警察對示威者使用過度武力、選擇性執法；林鄭月娥領導的班子從未正面回應市民訴求，向傳媒交代及解畫的工作亦不足，面對記者質問只是遊花園，重重覆覆的答話，而每個週末透過新聞處，以政府發言人名義譴責示威活動更成為例行公事。其實除了譴責，政府又有沒有解決當前困局的決心和承擔？ 元朗發生白衣人無差別襲擊市民事件，暴行令人髮指，然而政府及後竟將上環示威活動與元朗襲擊的回應以同一新聞稿處理，混為一談；新聞稿更以激進及暴力衝擊等字眼形容上環的示威者，但對元朗發動形同恐襲的白衣暴徒，只以有人聚集及衝突等字輕輕帶過，實在是混淆視聽，侮辱港人智慧，行為可恥。 政府新聞處主要負責政府新聞及公關工作，政府形象與我們的工作有密切關係。我們促請當權者展示應有的承擔及誠意，化解目前社會衝突，確實執行問責制，要求需要為事件負責的官員下台，並立即回應市民五大訴求，包括正式撤回修訂逃犯條例，成立獨立調查委員會徹底調查及追究警隊濫權。 公務員Civil Servant是人民公僕，我們的工作是服務市民，而非一小撮政府高層，因此我們強烈反對新聞處副處長斐博歷早前向公營機構發電郵要求「維護特首尊嚴」，在目前政治危機下，盲目支持政府施政、維護特首面子，不但完全無助解決問題，更加是妄顧廣大市民福祉，違背公僕宗旨。 我們時刻提醒自己，要做好一個公務員的身份前，先要好好做一個人，身為真正的香港人，在大是大非問題前，必須有良知、有風骨，明辨是非善惡。 我們都是身處高牆的雞蛋，在雞蛋和高牆之間，我們除了永遠站在雞蛋那邊，更加希望可以成為保護雞蛋的高牆。我們相信，只有暴政，沒有暴徒。願事件可以盡快平息，社會回復平靜，香港人享有免於恐懼的自由。 愛護香港的政府新聞處新聞主任上 提交時間：2019/7/28 下午4:16

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