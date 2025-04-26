今溼涼明短暫放晴 下週再有鋒面天氣多變

氣象專家指出，今日白天因水氣增多，中部以北、東北部及東部地區降雨機率增大，晚間水氣則會減少，明日各地天氣轉晴，不過下週一又有鋒面通過，需留意強降雨等劇烈天氣。（資料照）

2025/04/26 07:58

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕氣象專家指出，白天水氣增多，中部以北、東北部及東部地區降雨機率增大，晚間水氣則會減少，明日各地天氣轉晴，不過，下週一又有鋒面通過，需留意強降雨等劇烈天氣，下週二、三天氣好轉，下週四及下週六起則是水氣又增加，天氣不穩須留意局部降雨。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今日白天受到東北季風及華南雲雨帶通過影響，水氣增多，環境轉趨不穩定，中部以北、東北部及東部地區降雨機率增大。晚上起由於水氣減少，剩基隆北海岸、東北部及東半部地區還會有局部零星的短暫陣雨。

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「林老師氣象站」表示，明日因東北季風減弱緣故，氣溫將明顯回升，各地天氣轉晴，降雨情形再減少，只剩東半部及中南部山區還有零星短暫降雨的機會。

「林老師氣象站」提到，下週一新一波鋒面開始南下通過，全台天氣再度轉趨不穩定，由於鋒面移動快速，預估影響時間不到24小時，且與典型梅雨鋒面的移速緩慢、近似滯留、降雨集中等特徵迴異，因此在降雨的雨型、強度與影響程度也相差甚遠。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日受鋒面影響，中部以北及南部山區有局部陣雨，仍有局部較大雨勢，晚起降雨漸緩；北台明顯偏涼，南部氣溫略降。

吳德榮表示，明日鋒面遠離、天氣好轉、氣溫升，仍有局部短暫陣雨的機率，主要在午後。下週一另一鋒面快速移入、再轉有局部陣雨或雷雨，且有雷擊、強風、瞬間強降雨等「劇烈天氣」發生的機率；氣溫降、北台轉涼。

吳德榮指出，下週二、三天氣好轉，氣溫回升，各地晴時多雲，白天偏熱；午後山區有局部短暫降雨的機率。下週四鋒面掠過東海南部，台灣附近水氣略增，局部降雨的機率提高、範圍也擴大。下週五各地恢復為晴時多雲，白天偏熱；午後山區仍有局部短暫降雨的機率。

吳德榮提到，下週六起至下下週一水氣漸增，偶有局部短暫陣雨的機率，大氣不穩定度提高，午後更要注意局部性強對流的發展。

「林老師氣象站」發文指出，今日白天受到東北季風及華南雲雨帶通過影響，水氣增多，環境轉趨不穩定，中部以北、東北部及東部地區降雨機率增大。（圖擷自臉書）

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