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    國民黨426上凱道 謝志偉改寫金剛「金剛經四句偈」諷刺

    國民黨今天將於凱達格蘭大道舉辦「反綠共，戰獨裁」集會活動，駐德代表謝志偉對此發文改寫「金剛經四句偈」，諷刺「一切有違法，錦茹夢換泡，如敗露亦該電，應坐牢就關。」（資料照）

    國民黨今天將於凱達格蘭大道舉辦「反綠共，戰獨裁」集會活動，駐德代表謝志偉對此發文改寫「金剛經四句偈」，諷刺「一切有違法，錦茹夢換泡，如敗露亦該電，應坐牢就關。」（資料照）

    2025/04/26 07:57

    曾德峰／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨今天將於凱達格蘭大道舉辦「反綠共，戰獨裁」集會活動，駐德代表謝志偉對此發文改寫「金剛經四句偈」，諷刺「一切有違法，錦茹夢換泡，如敗露亦該電，應坐牢就關」，獲得「峨嵋經！」的讚賞。

    因不滿檢調查幽靈連署案，以及為了反制大罷免，國民黨主席朱立倫號召支持者4月26日上凱道抗議。對此謝志偉今上午在臉書發文指出，有朋友詢問他對此有何評論，他提出「金剛經四句偈現代版」，將原本的「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」，改寫為「一切有違法，錦茹夢換泡，如敗露亦該電，應坐牢就關。」朋友對此則表示「峨嵋經！（Amazing!，令人驚喜的）」。

    謝志偉也質疑，「當年戒嚴時，獨裁慣了，殺人放火打家刼社都沒事。如今偷雞摸狗、作偽詐騙，竟然被告、被查、被羈押……是可忍，孰不可忍？於是，白天偕黑道，一起上凱道」。

    謝志偉在文末也直言，這個黨到底是「適應不良」，抑或是「素行不良」，就由人民自己判斷了。其他網友也紛紛留言表示「怕公民覺醒，全部定調為司法迫害，獨裁綠共」、「自己訂的法做繭自縛, 跋輸筊就翻桌！」、「峨嵋經+1」、「目無法紀，欺凌詐騙行為跟流氓匪寇沒兩樣」、「長久以來習慣做惡、欺負台灣人、佔盡便宜」。

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