反送中》佔領立法會後首份民調：66％港人要林鄭下台

2019-07-16 17:26

〔即時新聞／綜合報導〕「香港大學民意研究計劃」脫離香港大學社會科學學院，轉型為「香港民意研究所」後，今日首度發表民意調查結果。調查結果顯示，特首林鄭月娥的民望雖較兩星期前的歷史低位略為回升，但所有變化仍在抽樣誤差之內，在民望級別中屬於「表現失敗」。

此次調查從7月1日發生佔領立法會事件後的隔天，也就是自從7月2日開始，至7月8日為止。根據調查結果顯示，特首林鄭月娥得分為33.4分，較前次調查增加0.5分，約26％的受訪者支持她擔任特首，反對她出任特首比例為66％，支持率淨值為負40個百分點。「香港民意研究所」分析指出，各民望數字較兩星期前的歷史低位略為回升，不過，所有變化都在抽樣誤差範圍內。

各問責司長民望方面，政務司司長張建宗得38分、財政司司長陳茂波得29.5分、律政司司長鄭若驊得21.6分。三司得分皆較前次調查下跌，其中鄭若驊的21.6分，是歷來最低的官員評分。在支持淨值方面分別為，支持率淨值分別為負12、負40及負58個百分點。

「香港民意研究所」指出，林鄭月娥、李家超及陳茂波在民望級別中屬於「表現失敗」，鄭若驊則屬於「表現拙劣」。

在局長民望方面，13名局長的支持率淨值大多呈現下跌，支持率淨值最高者為食物及衛生局局長陳肇始的正18個百分點，換言之，沒有任何一位局長的支持率淨值超過5成。其中負責治安、出入境、海關、監獄、消防及救護的保安局長李家超，是所有局長中支持率淨值最低者為負38個百分點，較前次調查大跌25個百分點。

立法會議員民望中，市民對立法會議員的最新支持度排名，首位是泛民派公民黨黨魁楊岳橋，得57.4分，第二位是泛民派香港本土黨毛孟靜，得47.4分，然後是建制派民建聯李慧琼、建制派新民黨葉劉淑儀和建制派西九新動力梁美芬，分別得33.5、33.1及27.1分。「香港民意研究所」分析，楊岳橋的評分顯著上升，創下其有紀錄以來新高，而葉劉淑儀、梁美芬和李慧琼的評分顯著下跌，創其有紀錄以來新低。

此次調查從7月1日發生佔領立法會事件後的隔天，也就是自從7月2日開始，至7月8日為止。共抽樣1025位使用粵語之18歲以上市民，其中市話以及手機比例接近1比1。

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香港民意研究計劃發放第一次民意調查結果

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