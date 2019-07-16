反送中》創新高！佔領立法會後 44％港人支持「台獨」

2019-07-16 18:40

〔即時新聞／綜合報導〕「香港大學民意研究計劃」脫離香港大學社會科學學院，轉型為「香港民意研究所」後，今日首度發表民意調查結果。在對台灣問題方面，民調顯示，港人贊成台灣獨立的比率大幅上升，且是調查項目自1993年開辦以來的新高，贊成與反對比率首次逼近到旗鼓相當。

此次調查從7月1日發生佔領立法會事件後的隔天，也就是自從7月2日開始，至7月8日為止。調查結果顯示，在「兩岸統一」方面，27%被訪的香港市民表示對兩岸統一有信心，65%表示沒有信心，信心淨值為負38個百分點。「香港民意研究所」分析，港人對兩岸統一的信心繼續表示悲觀，最新淨值負38個百分點為1993年相關調查問題開展以來新低。

在「台灣獨立」方面，「香港民意研究所」分析指出，港人贊成台灣獨立的比率大幅上升，贊成比率逼近反對比率兩者均佔44%，是1993年相關調查問題開展以來首次出現如此逼近的情況。

港人看台灣：57%贊成入聯 63%認不適用一國兩制

在「台灣重新加入聯合國」方面，57%贊成台灣重新入聯，反對者佔27%，贊成淨值為正31個百分點；「香港民意研究所」分析，香港巿民繼續贊成給予台灣更大的國際空間，對台灣重新加入聯合國的贊成淨值為正31個百分點，為1993年8月以來新高。

在「一國兩制適用台灣」方面，27%認為「一國兩制」適用於台灣，認為不適用的佔63%，適用淨值為負36個百分點，創下1996年相關調查問題開展以來新低。

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香港民意研究計劃發放第一次民意調查結果

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