中國玻璃心要碎了！外國網站承認台灣自1945年獨立

外國網站「Worlddata」指出，台灣「自1945年以來獨立（independant since 1945）」。（圖擷自Worlddata網站）

2019-04-20 15:11

〔即時新聞／綜合報導〕中國對外堅稱兩岸同屬一中，外國企業若將台灣與中國分隔開來，就會遭到施壓、抵制，但有國外網站直接列出台灣自1945年來就已獨立，恐怕會讓中國玻璃心瞬間碎了一地。

蒐集全球各國地理、氣候、語言、宗教、經濟等資訊的「Worlddata」顯示，台灣位於東亞，首都為台北，使用的貨幣則是新台幣（TWD），和許多位於赤道附近的國家一樣沒有夏令時間，因此全年都比格林威治標準時間快了8小時。

「Worlddata」指出，台灣「自1945年以來獨立（independant since 1945）」，是半總統制的政體；相對而言，中國則是「共產黨一黨專政（communist one-party system）」、首都北京、貨幣為人民幣。

台灣網友看到「Worlddata」將台灣與中國分隔得如此清楚，而且還從二戰結束後獨立，不禁驚呼這完全就是「台獨」而非「華獨」。

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