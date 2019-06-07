挑戰中國！ 川普政府將台灣列入「國家」名單

2019-06-07 10:14

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部上週六（1日）公布55頁的印太戰略報告，外媒發現川普政府在這份國防報告中，將台灣列入「國家」名單，此舉為美國一系列對台灣的表態行動，疑似要引起中國注意，挑戰長期以來的中國主張的「一中原則」（one-China principle）。

《南華早報》報導，美國國防部的印太戰略報告中指出，美國致力增強與印太地區民主國家的夥伴關係，其中提到新加坡、台灣、紐西蘭和蒙古等4個「國家」。文中顯示，「作為印太地區的民主國家，新加坡、台灣、紐西蘭和蒙古是美國的可靠、有能力和自然的合作夥伴。這4個『國家』都為美國在世界各地的使命做出貢獻，並正在積極採取措施維護自由開放的國際秩序。我們希望這些力量延續和發展在印太地區。」

報導提到，美國國防部沒有回應為何將台灣列為「國家」，但美國國防部印太事務助理部長薛瑞福6日說，台灣受到北京的威脅愈來愈大，美國非常重視「台灣關係法」的義務。

分析人士表示，「國家」的使用為川普政府的最新行動，因為美國和中國在貿易、安全、教育、簽證、技術和「文化」上存在重大分歧，過去美國官方文件提到台灣為國家，往往是美國官員在報告中的用詞錯誤。

美國國家部門和國家安全委員會也沒有回應為何在文件中將台灣列為「國家」，5月的美國國防部關於中國的報告中，尚未使用「國家」稱呼台灣。分析人士說，有幾個因素促使川普推動對台政策，其中包括對台灣主權的強烈信念，以及強大的美台關係，華府需要反擊北京對台灣日益增長的軍事和外交壓力，以及在其他方面獲得更多對中國的影響力。

美國共和黨眾議院外交委員會亞太小組主席游賀（Ted Yoho）6日稱讚國防部將台灣視為國家，他表示，台灣應該得到適當的承認，台灣是一個獨立的國家，中國必須承認這一點。

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