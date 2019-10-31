香港人反抗》涉嫌襲擊保安？ 香港眾志主席再度被捕

香港眾志主席林朗彥今晚突然因今年3月15日突襲政府總部案，被香港警方以「普通襲擊罪」逮捕。（圖擷取自臉書＿香港眾志）

2019-10-31 23:09:58

〔即時新聞／綜合報導〕香港眾志主席林朗彥今晚突然因今年3月15日突襲政府總部案，被香港警方以「普通襲擊罪」逮捕。目前，林朗彥已保釋離開警署。

根據香港眾志臉書，林朗彥今晚因6月12日包圍警察總部案，至長沙灣警署報到時，港島區公眾活動調查隊突然現身將他逮捕。香港眾志表示，3月初眾志曾發起一週5次的追擊行動，在3月15日，有9名抗爭者堵塞政府總部大廳，被警方以「強行進入罪」逮捕。而該次行動也是「反送中」運動中首次有人被捕的抗爭行動。

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香港眾志表示，當天眾志成員衝入政總大廳，遭大批保安粗暴的拖行驅趕，更有男保安騎在於女抗議者身上。香港眾志批評，今日林朗彥反因襲擊保安而遭到逮捕，「律政司及黑警完全是癲倒是非」。

9月3日上午林朗彥入境香港國際機場時，因涉及「煽惑參與未經批准集結」與「參與未經批准集結」等罪嫌，遭到逮捕。

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