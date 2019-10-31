為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

香港人反抗》涉嫌襲擊保安？ 香港眾志主席再度被捕

香港眾志主席林朗彥今晚突然因今年3月15日突襲政府總部案，被香港警方以「普通襲擊罪」逮捕。（圖擷取自臉書＿香港眾志）

香港眾志主席林朗彥今晚突然因今年3月15日突襲政府總部案，被香港警方以「普通襲擊罪」逮捕。（圖擷取自臉書＿香港眾志）

2019-10-31 23:09:58

〔即時新聞／綜合報導〕香港眾志主席林朗彥今晚突然因今年3月15日突襲政府總部案，被香港警方以「普通襲擊罪」逮捕。目前，林朗彥已保釋離開警署。

根據香港眾志臉書，林朗彥今晚因6月12日包圍警察總部案，至長沙灣警署報到時，港島區公眾活動調查隊突然現身將他逮捕。香港眾志表示，3月初眾志曾發起一週5次的追擊行動，在3月15日，有9名抗爭者堵塞政府總部大廳，被警方以「強行進入罪」逮捕。而該次行動也是「反送中」運動中首次有人被捕的抗爭行動。

香港眾志表示，當天眾志成員衝入政總大廳，遭大批保安粗暴的拖行驅趕，更有男保安騎在於女抗議者身上。香港眾志批評，今日林朗彥反因襲擊保安而遭到逮捕，「律政司及黑警完全是癲倒是非」。

9月3日上午林朗彥入境香港國際機場時，因涉及「煽惑參與未經批准集結」與「參與未經批准集結」等罪嫌，遭到逮捕。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
香港眾志主席林朗彥入港被捕 法官裁定保釋
2019-09-03 16:39

香港眾志主席林朗彥入港被捕 法官裁定保釋
反送中》港警大搜捕 黃之鋒、周庭：只會讓港人更堅定
2019-08-30 20:37

反送中》港警大搜捕 黃之鋒、周庭：只會讓港人更堅定
竹科潤隆 全台狂銷8成！

竹科潤隆 全台狂銷8成！
反送中》黃之鋒等人被捕！ 香港眾志：營造寒蟬效應
2019-08-30 12:46

反送中》黃之鋒等人被捕！ 香港眾志：營造寒蟬效應
反送中》羅冠聰赴耶魯進修 5毛冒用學生會名義威脅「關注」
2019-08-20 21:24

反送中》羅冠聰赴耶魯進修 5毛冒用學生會名義威脅「關注」
大數據實現智慧機場　助提升管理效率

大數據實現智慧機場　助提升管理效率

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播