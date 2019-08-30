反送中》港警大搜捕 黃之鋒、周庭：只會讓港人更堅定

2019-08-30 20:37

〔即時新聞／綜合報導〕香港警方自29日晚間開始展開大搜捕，其中包括多名反送中大將，而香港眾志秘書長黃之鋒、成員周庭，今天（30日）下午於法院出庭後，被裁處各以港幣1萬元（約新台幣4萬元）保釋。稍早2人在院外向媒體表示，拘捕和起訴不能平息民憤，稱當局行徑是「白色恐怖」和「寒蟬效應」，只會讓他們的立場更加堅定。

綜合港媒報導，黃之鋒和周庭今早分別被警方逮捕，被控涉嫌煽惑他人參與未經批准的集結等2至3項罪名，而下午2人在東區法院出庭後，被裁處港幣1萬元保釋，並於11月8日再訊，期間須遵守宵禁令，同時准許2人離境出席原先安排好的演講，因此黃之鋒9月的訪台行程可望照舊。

黃之鋒批評，批評警方在人大831決定5週年之際，無差別拘捕不同人士，不過，拘捕只會讓香港人的態度更加堅定，要求港府回應反送中5大訴求；周庭則稱，政府試圖製造白色恐怖阻止任何人參與集會，但香港人會堅持下去。

事後，黃之鋒也在臉書發文：「縱然離開監獄2個半月後再度被捕，感覺並不好受，但我從沒抱有僥倖之心，早有預料過自己會在這場抗爭再度被捕及面臨起訴。比起眾多手足所承受的苦礎，無論是被爆眼還是被毆打還是被毆打，我所承受的一切，實在是微不足道。」

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