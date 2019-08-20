反送中》羅冠聰赴耶魯進修 5毛冒用學生會名義威脅「關注」

〔即時新聞／綜合報導〕香港民主派政黨「香港眾志」常委羅冠聰近日已赴美國耶魯大學攻讀碩士，除遭中國網友抹黑為「落跑」外，近期更中國社群更流傳一張假冒「耶魯大學中國學生學者聯合會」（ACSSY）的聲明，威脅要「關注」羅冠聰，遭正版的ACSSY發出官方聲明打臉。
香港民主派政黨「香港眾志」常委羅冠聰日前赴美國耶魯大學攻讀碩士，除遭抹黑為「落跑」外，中國網路社群更流傳一張假冒「耶魯大學中國學生學者聯合會」（ACSSY）的聲明，假聲明內容號召中國留學生、學者對羅冠聰進行「關懷」，對這個「港獨領頭人」噓寒問暖，全心全意和他「做好朋友」，讓他看到香港假新聞以外的「社會真實」。
對此，ACSSY已透過官方微信公眾號駁斥這項聲明，稱此假造的聲明「造成了較為惡劣的社會影響」，對造謠者予以強烈譴責。ACSSY表示，假冒者使用了錯誤的圖標，且目前已向有關單位檢舉這則訊息，敦促中國社交平台刪除不實消息。
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中國社群流傳造假聲明，以耶魯中國學生學者聯會的名義威脅要「關注」羅冠聰。（圖取自網路）
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耶魯大學中國學生學者聯合會已經發表聲明闢謠，譴責造謠者並呼籲理性表達訴求。（圖取自ACSSY官方微信）
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ACSSY指出，造謠者使用了錯誤的圖標，並已向有關單位檢舉。（圖取自ACSSY官方微信）