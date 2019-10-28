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拳擊手揮刀狂砍母！ 外婆逃出大門下秒被亂拳打死

新加坡昨日發生一起雙獅人倫悲劇，22歲的吳立恩弒母殺嬤，目前拘留在樟宜監獄。（圖擷取自中國報）

新加坡昨日發生一起雙獅人倫悲劇，22歲的吳立恩弒母殺嬤，目前拘留在樟宜監獄。（圖擷取自中國報）

2019-10-29 00:23:47

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡27日晚間發生一起雙屍命案，22歲拳擊手吳立恩涉嫌殺害56歲母親與90歲外婆。目擊鄰居說，看見警方壓制一名男子，並聽到男子激動大喊「放開我！放開我」！

綜合外媒報導，吳立恩27日晚間與擔任教職的母親李素梅起口角，盛怒之下涉嫌向母親瘋狂揮刀，導致母親大出血當場斃命。一旁外婆和印尼女傭嚇得趕緊逃離現場，但外婆年老行動不便，剛出大門就被孫子捉住直接亂拳打死。

殺紅眼的吳立恩衝到街上用英語高喊著「叫政府的人來跟我說話」，接著見人就打，且拳拳直打臉部，至少6人無辜挨揍，身材壯碩的吳立恩後來終於被民眾合作制伏。據當時民眾描述，吳立恩力大無窮，情緒激動、面露凶光，他們費很大力氣才制伏。

吳立恩是星國義安理工學院的泰拳副會長，身材高大壯碩。曾在Instagram上開設帳號分享練拳照片。

據悉，吳立恩的父親是麻省理工學院的博士。由於父親英年早逝，母親一手把兒子帶大，不料命喪愛子手中。吳立恩28日以謀殺罪名出庭，全程低頭不語神情緊張。檢方表示需要時間完成被告的精神評估，目前只能繼續拘留在樟宜監獄。

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