逆子利剪弒母／換血衣先叩媒體「我殺媽媽」

2019-10-18

疑不滿母管教下毒手

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市小港區驚傳弒母人倫悲劇！罹患思覺失調症的35歲李男，昨天近午時分疑不滿63歲母親管教，爭執後持剪刀刺死母親，李嫌行凶後先更換衣褲，伴屍2個半小時，打電話到一家媒體辦公室，告知「我姓李，我在樓上殺死了我媽媽」，警方接到媒體轉知發生命案，警、消趕到確認李母死亡，李男則說：「要找律師，等律師來了再說話！」

李男稱等律師來再說話

案發地點在李家住所二樓的死者臥室，警方初步調查，李嫌昨趁母親休息時，持剪刀猛刺母親胸部及腰部多刀，李母反抗，導致臥室木椅損毀，最後倒臥血泊身亡。

記者通知警方查證

警方指出，李嫌約於下午1點多打電話到一家媒體辦公室，說他殺死媽媽，並告知住家地址，媒體記者通知警方前去查證。

員警抵達時，李嫌未反抗，已更換衣褲，帶著員警查看命案現場，但要求律師到場，他才要說明案情。律師到場後，他又拒絕夜間偵訊，員警推估李母死亡時間為上午11點。

警方指出，李嫌有情緒問題，有醫院就診紀錄與診斷證明，無業許久，陳姓母親經常對他大聲管教。李嫌則常對母親言語暴力，比如嚴斥母親「死得很難看」等語，但不曾有過肢體暴力。李母曾聲請保護令，李嫌因而搬離住家，後來保護令過期，李嫌今年初搬回家，親子爭執再起。

保護令過期又搬回家

李嫌這次激動到持剪刀殺死母親，警方懷疑可能因為最近一次就診時間是在去年5月，父母要求他再去就醫都被拒絕，疑中斷服藥後，導致病情不穩定、情緒失控。

昨天案發前，鄰居曾聽到母子大聲爭執，當時李父上班不在家，沒想到發生悲劇。檢方依殺人罪將李男聲請羈押。

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