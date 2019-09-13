吸安剁斷母頭判免死 法界轟濫用減刑

2019-09-13

〔記者鄭淑婷、吳政峰／綜合報導〕桃園市33歲男子梁崇銘去年狠心砍下母親頭顱，並將頭顱從12樓住處拋下，手段殘忍、震驚社會。桃園地院以梁行為時「因安非他命中毒及安非他命精神病而有精神障礙」，加上承認犯行及家屬求情，昨依殺害直系血親尊親屬罪判處無期徒刑；梁男聆判得知逃過一死，情緒無特別起伏，但在法官告知其權利義務後，回稱：「謝謝！」

逆子聆判 回稱：謝謝

桃園地院是以梁崇銘弒母時行為辨識能力顯著降低，依刑法第19條減刑規定僅判無期徒刑；法界有不同意見，認為吸毒殺人根本不適用第19條減刑規訂。

梁男是在去年10月18日晚間，於中壢區住處持菜刀、開山刀追砍母親，見母親倒地仍未罷手，甚至將母親頭顱、左手腕砍下，更把頭顱從12樓住處拋下，目擊住戶嚇壞。警方趕抵，找到已破裂的頭顱，當時梁男情緒激動、拒絕開門，警方請來消防員破門，同時動用辣椒水才將梁制伏，送醫時，梁仍不斷喊：「砍死她！」

有吸毒前科的梁男無精神病史、無就醫紀錄，無身心障礙手冊，應訊供稱案發前曾施用安非他命致神智不清，想不起案發過程；梁男犯案後沒流下一滴淚，檢方形容他「冷眼旁觀」，起訴後建請法官量處最嚴厲之刑。

姊求情 盼弟免判死

桃園地院審理時，梁男懺悔稱，因吸毒鑄下大錯，犯案後沒流淚不是不後悔，而是不知該說什麼。梁男姊姊在庭上求情：「希望念在弟弟是受到毒品影響，不要判他死刑。」

合議庭認為梁男犯案後坦承犯行，另依衛福部桃園療養院精神鑑定結果，認為梁男行為時因安非他命中毒及安非他命精神病而有精神障礙；法官另勘驗案發現場錄影、鄰居及在場員警證詞，認為梁男行為時受精神障礙影響，致辨識行為違法等能力顯著降低，依此減刑，未判死刑。

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