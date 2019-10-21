日韓貿易戰雪上加霜！ Uniqlo廣告在韓國引起眾怒

2019-10-21 12:53

〔即時新聞／綜合報導〕日韓貿易戰至今仍未停歇，南韓民眾紛紛避免赴日旅行並抵制日貨，來自日本的快時尚衣飾品牌Uniqlo也成為眾矢之的。在如此嚴峻的情況下，Uniqlo近來推出的廣告又在韓國引起極大爭議，為了避免事件持續發酵，Uniqlo已在南韓緊急下架該支廣告。

據《韓國先驅報》報導，Uniqlo在這段15秒的廣告中，請來了98歲的時尚指標愛普菲爾（Iris Apfel）和13歲的時裝設計師羅傑斯（Kheris Rogers）對話，過程中羅傑斯詢問愛普菲爾「妳在我這個年齡時是怎麼穿搭的？」愛普菲爾則回答「那麼久以前的事我根本不記得了。」

這段看似完全無害的交談為何會引發南韓人的怒火？原來，韓國版廣告字幕將愛普菲爾的回答翻譯成「喔我的天啊，我怎麼會記得80多年前發生的事情？」

在這裡的「80年前」，被指責是在嘲笑1915至1945年間南韓遭日本殖民統治時期，被迫當慰安婦或服勞役的韓國男女。

Uniqlo最初對此表示，相關批評都是無中生有的，該廣告無意針對特定國家或歷史背景，只是想要凸顯出不同年齡的衣飾風格而已。

然而，南韓人對Uniqlo的說法並不買單，於日本殖民時期被迫在鋼鐵廠勞動的89歲韓國老婦，在學生的幫助下拍攝諷刺影片並更改原本的對白，學生詢問她「妳在我這個年齡生活有多艱難？」老奶奶則回答「我永遠不會忘記那可怕的痛苦。」

在受到南韓民眾的多方批評後，Uniqlo宣布廣告已於19日從當地電視台和韓國YouTube頻道撤下。不過，目前在Uniqlo的日本官方YouTube頻道仍可看到該廣告，到現在仍然有許多韓國網友前往留言抵制。

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