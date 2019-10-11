憾！反送中期間自殺頻傳 港網友整理成冊：莫忘這108人

2019-10-11 17:31

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中延燒，期間不僅許多民眾流血受傷，自殺案件也節節攀升，令人痛心疾首，有一些香港網友共同統計，將6月12日至9月10日期間，發生的自殺案件整理成冊。資料顯示，這段期間共有108起自殺案，死因是「墜樓」的占大多數。

根據多個香港反送中臉書分享，有熱心網友們共同編輯，將6月12日至9月10日期間，香港發生的自殺案件，做成一個「反送中至今自殺人士紀錄」的檔案，除了讓大家查閱外，也提醒港人不可以忘記這段時間失去的人。

根據資料，這段期間共發生108起自殺案，死因是「墜樓」居多。以年齡來看，以60歲以上最多，20至30歲次之。香港人把一些自殺的人視為「烈士」，例如6月15日一名男子為抗議《逃犯條例》墜樓以明志，事後百名市民到場獻花、弔念該男。

該表也被台灣的臉書粉專「不禮貌鄉民團」分享，表示「自反送中抗爭以來，自殺、被自殺的人就有這麼多」，並請大家幫忙傳出去。台灣網友紛紛留言，「滿滿的血淚」、「天佑香港」、「黑警血償」、「在台灣，以為只有鄉土劇才會墜樓墜的這麼容易；在對岸，只要不聽話就變得更容易」。

根據《大紀元》報導，有民間學者提出質疑，這些自殺案件「不單純」。自6月12日後，每10天的自殺案件都維持在大約10人左右，但8月21日到31日，自殺案件突然飆升至18人，剛好是新屋嶺事件剛曝光的時間點。831太子站事件後，自殺案件更是高達49件。有些案件更是疑點重重，包括墜樓無血跡，屍體反有舊傷等等。

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