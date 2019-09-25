反送中》香港荃灣浮屍疑點重重 港人不信死者輕生自發悼念

2019-09-25 12:37

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中事件延燒逾百日，昨日香港荃灣柏傲灣碼頭附近發現一具浮屍；有不少港人認為事件疑點重重，不相信死者是輕生，於是在晚間發起悼念活動，聲言要「還手足真相」，數百名市民響應。

昨日早上荃灣附近發現一具男浮屍，警方其後撿獲死者遺書，稱事件沒有疑點，死因有待驗屍後確定，家屬亦到場指認男子為輕生，並非「被自殺」。不過，《立場新聞》 報導，因多半港人不相信死者為輕生，晚間自發性到荃灣海濱公園進行悼念活動，數百位港民響應，有悼念人士認為，事件有不少疑點。

一名目擊男浮屍的網友昨日在臉書PO出現場照片 ，指稱有2個可疑的點，他指出，一為死者的雙眼都嚴重受傷，有血跡；而「他被撈起之後，一直滲血」，身上可能有其他傷口。

二為死者雙手手臂呈九十度「L」形，縱使躺在地上個多小時，雙手依然向天高舉，完全僵硬，沒有可能是跳海自殺而雙手保持這個形狀直到僵硬死去。網友稱，可能死的時候，雙手是被手扣鎖着的，最後，他說死者身穿黑衫黑褲。他也表示，雖然拍照及公開照片不尊重死者，不過事件太可疑，相信死者也想沉冤得雪。

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