香港又傳「被自殺」？海怡發現全身黑裝的女性浮屍

2019-10-08 21:53

〔編譯陳成良／綜合報導〕香港自8月31日港鐵太子站發生鎮暴警察無差別攻擊乘客的慘案後，可疑「自殺」事件激增，其中荃灣頻現海上浮屍，8日下午下午約5時左右，海怡半島附近海面又發現一具全身黑裝、穿黑鞋的女性浮屍，疑似女性，消防人員救起時已無生命跡象，暫時未知成因。

香港警方表示，死者年約30歲，身高約160公分，目前正在調查事件起因及遇溺者身分。

《香港眾志》秘書長黃之鋒正好居住事發地點附近，他在臉書發文表示，住在當地十多年，從未聽聞同類事情，情況實在相當特殊和嚴重，尤其是街坊鄰居人心惶惶，希望能了解如此情況發生的來龍去脈。

黃之鋒表示，他已聯絡海怡管理處，盼望了解是否有任何閉路電視的錄影片段，如有任何最新消息，將跟大家匯報。

香港荃灣海濱9月24日發現的男性浮屍滲出血水，也引發揣測。

目前網路上傳出越來越多傳言，指8月31日當晚，港警衝入太子站驅散時有示威者在站內被打死，卻遭警方「毁屍滅跡」。雖然港警反擊為「不實指控」，但示威民眾要求港鐵公開當晚太子站的監控影片卻一直遭到拒絕。

中國知名民運人士張林9月間曾指稱，越來越多跡象顯示，中共正對香港人進行「暗戰」、「超限戰」，意圖通過各種各樣的暗殺，逐漸剪除最勇敢的抗議者。

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