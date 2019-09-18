反送中》 黃之鋒、何韻詩出席聽證會 促美國會通過香港法案

2019-09-18 00:13

〔即時新聞／綜合報導〕《香港人權及民主法案》審議在即，今日美國國會及行政當局的中國委員會（CECC）就香港問題舉行聽證會，香港眾志秘書長黃之鋒、藝人何韻詩和大專學界國際事務代表團發言人張崑陽獲邀出席。黃之鋒在會上發言時表示，將來回望歷史，2019年會是香港的分水嶺，他希望日後歷史學家會慶幸，美國國會站在香港人這一邊，「站在人權民主的一方」，黃之鋒發言結束後獲得在場人士鼓掌致意。

綜合媒體報導，黃之鋒在書面證詞中表示，香港的「一國兩制」已經變成「一國1.5制」，而近來香港的反送中運動不但證明「一國兩制」已經十分接近「一國一制」，也證明北京沒有能力了解，更別說統治一個自由的社會。

黃之鋒表示，自己曾經是抗爭領袖，但在此次「沒大台」的抗爭中，相比那些因參與示威被解僱的人、受傷卻不敢求醫的人，甚示被迫自殺的人，他的犧牲微不足道。黃之鋒表示，在超過1400名被捕的人當中，年紀最小的只有12歲，「我不認識他們，但他們的痛就是我的痛」，他表示參與抗爭的人都同屬一個社群，都是為了香港人可以自決未來，創建更光明未來而努力。

何韻詩則表示，香港在全球占有十分獨特的地位以及完善的發展，但現在香港的良好系統卻遭受前所未有的威脅，香港人不但生活在恐懼中，也失去大多數的自由。何韻詩呼籲，美國國會與香港站在一起，通過《香港人權及民主法案》，而這絕非是「外國干預」，也不是為了香港獨立，而是為了普世人權、為了民主，也為了選擇的自由。

CECC共同主席、美國聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）則敦促美國國會盡快通過《香港人權及民主法案》，並且要讓違背承諾的中國負起應負責任。

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