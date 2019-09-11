全球逾400學者、社運人士聯署 促美國會通過《香港人權民主法》

2019-09-11 17:15

〔即時新聞／綜合報導〕為促請美國國會儘快通過《香港人權與民主法案》，超過400名學者、社運人士以及市民發動聯署，並去信美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）。其中包括美國法學家戴大為（Michael C. Davis）、前哈佛大學法學院副院長孔傑榮（Jerome A. Cohen）、哥倫比亞大學政治系教授黎安友（Andrew Nathan）、中國民運人士王丹、香港學運領袖黃之鋒以及台灣政治學學者吳介民等人。

該封連署書 指出，為因應香港近來不斷升級的情勢，1992年美國通過〈香港政策法案〉急待更新，盼佩洛西能在委員會通過《香港人權與民主法案》的提案，並立即在議院中進行投票。

連署書表示，1997年香港回歸以來，北京當局不但已違反了1984年的《中英聯合聲明》中，所承諾與香港的「高度自治」以及「一國兩制」下的民主、法治和基本人權，且近年來情況加劇，侵蝕了香港的自治和法治。

該連署書指出，北京違背了主權移交時許下的莊嚴承諾，而事實證明香港特區政府無法也無意捍衛香港的高度自治，更指港府已成為破壞基本自由的共犯。

如果沒有《基本法》所承諾的民主改革，那麼香港此刻在進行的抗爭活動就不會停止。這種情況不僅損害了香港人，也傷害了該市龐大的貿易和金融，並對美國商界造成了不利影響 ，包括在香港的85000名美國人。

連署書指出，最近幾週，香港人發動了高達200萬人的大規模示威活動。而港府卻採取鎮壓，而非回應公眾關注的問題。北京當局和特區政府允許甚至鼓勵警察以尺度過當的執法行動，試圖消弭抗議活動，結果適得其反，當地社區陷入了混亂。

該份聯署書呼籲美國兩院通過《香港人權與民主法案》，更應明訂：美國國務卿每年審視香港的自治狀況；要求美國商務部、財政部及國務院匯報，香港政府有否貫徹落實相關的美國進出口政策；賦權相關部門制裁打壓香港人權的官員；禁止因示威案件相關定罪，而拒絕港人的美國簽證申請等。

最後，該封連署信除了表示「強烈鼓勵通過該法」外，更指「此為最高級別的緊急程度」。

美國前駐華大使羅得（Winston Lord）、美國前眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）、中國異議人士魏京生、加拿大前駐華大使馬爾羅尼（David Mulroney）等人亦有參與連署。

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